Wesley e Dybala puntano Bologna: ecco i due rinforzi per il rush finale

C'è un po' di Joya per Gasperini. Se da una parte le tensioni interne continuano a tenere banco dall'altra c'è la voglia di tenere viva la fiamma per il finale di stagione.

E a dare una mano ci sarà anche Dybala. Quarantaquattro giorni fa l'intervento al menisco, oggi il rientro in gruppo e nel mirino c'è la sfida col Bologna di sabato.

L'ultima presenza è sempre quella del 25 gennaio contro il Milan e il ritardo nel finire sotto i ferri ha complicato i piani dei giallorossi oltre a creare nuovi dissapori tra tecnico e staff medico. Tre in totale gli infortuni di quest'anno e su 44 partite stagionali ne ha giocate solamente 22, la metà esatta. [...] E i pochi minuti in campo non gli hanno permesso di essere decisivo: solo due i gol in campionato e tre gli assist di cui uno per Malen per la prima rete in Serie A. [...]

Massara nel pre partita di Roma-Atalanta non ha chiuso le porte ad un suo eventuale rinnovo, ma alle parole devono anche seguire i fatti e fino ad oggi contatti con l'entourage del giocatore non ce ne sono stati. La sensazione è che le strade si divideranno (su di lui Boca Juniors e club turchi) ma a Trigoria il caos è ormai di casa e di scontato non c'è assolutamente nulla. [...]



Oltre al numero 21 a Bologna tornerà anche Wesley che ieri si è goduto una giornata di relax a Ostia e ha rassicurato i tanti tifosi che lo hanno incontrato: «Sto bene». Da diversi giorni è tornato a correre in campo e a calciare, anche per questo Gasperini se lo aspettava tra i convocati contro l'Atalanta, ma il via libera del medici non è arrivato. Pochi dubbi, invece, sulla sua presenza sabato. [...]

Al Dall'Ara ritroverà il posto sulla fascia sinistra, mentre molto probabilmente non ci sarà Rensch. Ha abbandonato il campo sabato sera per un problema al flessore destro, oggi effettuerà nuovi controlli ma l'infortunio non sembra serio. La speranza è che non si tratti di una lesione di secondo grado che a questo punto significherebbe arrivederci al prossimo anno.

In forse c'è anche Koné. A differenza di Dybala e Wesley il suo rientro a fine aprile appare meno scontato. In caso di forfait l'appuntamento con il ritorno in campo è rimandato alla sfida del 4 maggio contro la Fiorentina. Il francese non vorrebbe forzare anche perché negli ultimi due mesi ha subito ben due lesioni muscolari e col Mondiale alle porte un'altra ricaduta non gli permetterebbe di partire per l'America.

Non ci saranno sicuramente Pellegrini e Dovbyk: il primo punta al derby mentre l'ucraino in questi giorni effettuerà un'altra ecografia per stabilire con certezza la data del rientro in gruppo. [...]

(Il Messaggero)