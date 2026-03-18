Soulé out, in bilico Mancini e Koné

A Roma si avvicina alla gara col Bologna in emergenza.

Soulé ha ripreso a correre, (...) ma va considerato out come lo sono da tempo anche Dybala e soprattutto Dovbyk e Ferguson che hanno chiuso in anticipo la stagione. Come se non bastasse, non si sono allenati altri tre titolari: Celik, Mancini e Koné. I due difensori hanno risentimenti muscolari al polpaccio. (...) Gasperini vuole recuperare entrambi e schierare la difesa titolare. Il centrocampista, invece, è da valutare: pronto Pisilli. El Shaarawy punta alla conferma nel 3-4-1-2. Nessun ritiro stasera a Trigoria.

(corsera)