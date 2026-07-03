Calciomercato Roma: il Marsiglia abbassa la richiesta per Greenwood a 50 milioni di euro inclusi i bonus

La trattativa che potrebbe portare Mason Greenwood alla Roma entra nel vivo. L'inglese è il grande obiettivo del mercato giallorosso e piace molto anche a Fenerbahce e Atletico Madrid. La Roma è al lavoro per affondare il colpo e nelle ultime ore i contatti con il Marsiglia si sono intensificati.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club francese sarebbe pronto ad abbassare la propria richiesta di 55 milioni di euro a 50 milioni raggiungibili con alcuni bonus. La sensazione è che con un'offerta intorno ai 40 milioni di euro l'affare possa definirsi.

(corsera)