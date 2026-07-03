Calciomercato Roma, Mancini si aspettava tempistiche diverse sul rinnovo: l'Inter resta alla finestra

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il prossimo 26 luglio la Roma affrontera il Cannes allo stadio Pierre de Coubertin per un test amichevole, con calcio d'inizio alle 17:30. Il club francese ha comunicato tutte le informazioni per l'ac...
Paulo Roberto Falcao ha rilasciato un'intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che sarà online in integrale dal 7 luglio, parlando anche del paragone con Francesco Totti. Le s...
La trattativa che potrebbe portare Mason Greenwood alla Roma entra nel vivo. L'inglese è il grande obiettivo del mercato giallorosso e piace molto anche a Fenerbahce e Atletico Madrid. La Roma è al la...
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