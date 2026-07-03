Calciomercato Roma, Mancini si aspettava tempistiche diverse sul rinnovo: l'Inter resta alla finestra

Sembrava ormai cosa fatta, ma di fatto la fumata bianca per il rinnovo di Gianluca Mancini, in scadenza nel 2027, non è ancora arrivata. Come scrive il quotidiano, il difensore si aspettava tempistiche differenti. Il timore di molti è che la trattativa si sia in qualche modo raffreddata per una serie di ragioni: la Roma, ad esempio, ha avuto altre priorità, come le plusvalenze o i dialoghi con i tre in scadenza immediata. Sul giocaore di recente è tornata a informarsi l’Inter, ma per Gasperini resta incedibile.

(corsport)