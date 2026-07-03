Calciomercato Roma: confermato il sondaggio per Garnacho. L'argentino piace molto. Il Chelsea deciderà se venderlo o darlo in prestito

#Garnacho: il sondaggio #Roma è confermato. Per ora solo così, stop. Il profilo piace molto. Deciderà il #Chelsea (non in questi giorni) se darlo in prestito oppure se cederlo. E la Roma potrebbe essere aperta a qualsiasi soluzione. Garnacho gioca a sinistra, non va confuso con… https://t.co/l4LEODvHi2— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 3, 2026
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Il Marocco non smette di stupire ed è atteso dalla sfida degli ottavi di finale contro il Canada. La formazione africana si sta confermando una nazionale di prima fascia e uno dei trascinatori è senza...
Nelle ultime settimane si è registrato l'interesse della Roma per Costantino Favasuli, terzino destro di proprietà del Catanzaro. Il classe 2004 è stato attenzionato dal club giallorosso ma non solo,...
Mancava solamente l'ufficialità ed è arrivata: Max Allegri è il nuovo tecnico del Napoli. Il club partenopeo tramite un comunicato ufficiale ha annunciato l'arrivo del tecnico che nella scorsa stagion...
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