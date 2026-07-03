Roma-Dybala, accordo per il rinnovo: “Ancora un anno” in giallorosso

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma si inserisce nella corsa per Saël Kumbedi. Secondo quanto rivelato da Foot Mercato, il terzino destro francese, attualmente in forza al Wolfsburg, è destinato a lasciare la Germania dopo la r...
La Roma arricchisce il programma della trasferta estiva in Germania. Dopo aver già annunciato nei giorni scorsi l'amichevole della prima squadra maschile contro il Borussia Dortmund (fissata per il 1...
Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha incontrato il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e ha risposto ad alcune domande sulle sue prossime mosse. In merito alla possibile acco...
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