Calciomercato Roma, non solo Greenwood: possono spuntare altri profili. Moreira non è un'operazione concreta

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma sta pensando all'offerta da presentare al Marsiglia per Greenwood, secondo Di Marzio. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra i due club, ma D'Amico sta lavorando a strutturare il pr...
Non ha ancora rinnovato il suo contratto Pellegrini con la Roma. E secondo le informazioni della giornalista su di lui ci sarebbe il Besiktas. I turchi non stanno trattando solamente Asllani dell'Inte...
L'Egitto vola agli ottavi di finale del Mondiale. L'ex Roma Salah batte Ryan. L'ex portiere della Roma, una sola presenza in giallorosso in Coppa Italia, è entrato in campo appunto per cercare di res...
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