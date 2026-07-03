Calciomercato Roma, il Besiktas su Pellegrini: pronta l'offerta da 3,5 milioni all'anno

Non ha ancora rinnovato il suo contratto Pellegrini con la Roma. E secondo le informazioni della giornalista su di lui ci sarebbe il Besiktas.

I turchi non stanno trattando solamente Asllani dell'Inter, ma hanno contattato anche Pellegrini. L'offerta potrebbe essere di 3,5 milioni all'anno per le prossime tre stagioni. Al momento, però, il centrocampista offensivo non cambia la sua priorità che sarebbe quella di rimanere in giallorosso.

(Eleonora Trotta)