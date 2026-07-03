Calciomercato Roma, il Besiktas su Pellegrini: pronta l'offerta da 3,5 milioni all'anno

Il #Besiktas tratta #Asllani e ha contattato #Pellegrini. I turchi potrebbero offrire al centrocampista romano un contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione, ma la priorità di Pellegrini non cambia: resta il rinnovo con la #Roma. Presto ci saranno nuovi contatti con il…— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 3, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma sta pensando all'offerta da presentare al Marsiglia per Greenwood, secondo Di Marzio. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra i due club, ma D'Amico sta lavorando a strutturare il pr...
La Roma deve accelerare in questo momento. Non solo Greenwood, possono emergere anche altri profili. Il tempo è un fattore secondo il giornalista. Bisogna sempre tenere in considerazione le piste che...
L'Egitto vola agli ottavi di finale del Mondiale. L'ex Roma Salah batte Ryan. L'ex portiere della Roma, una sola presenza in giallorosso in Coppa Italia, è entrato in campo appunto per cercare di res...
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