Primavera, oggi il Monza sfida la Roma al Tre Fontane

La Roma Primavera scende in campo oggi alle 15 al Tre Fontane contro il Monza per difendere il primo posto in classifica. Con Parma, Cesena e Fiorentina alle calcagna, i giallorossi hanno il destino nelle proprie mani prima della sosta del campionato. Il tecnico Federico Guidi ha mostrato grande fiducia nei suoi ragazzi: "La squadra si è allenata con l'intensità di sempre. Essere primi dopo 30 partite dimostra che il percorso è quello giusto, ma contro il Monza servirà massima attenzione e una grande prestazione".

(...) Il dubbio principale riguarda l'attacco e, in particolare, l'impiego di Arena. La decisione finale spetterà, come di consueto, a Gian Piero Gasperini. In caso di sua assenza, la prima alternativa nel ruolo di punta centrale è Morucci, pronto a rientrare nelle rotazioni.

(corsport)