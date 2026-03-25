Il rientro di Soulé: "Felice di tornare". Potrebbe esserci per la gara con l'Inter

"Felice di tornare con il gruppo!". Finalmente Soulé. È proprio Matias che annuncia sui social di aver lavorato con i compagni, partitella compresa. (...) Gasperini spera di poterlo convocare per la partita di Pasqua al Meazza contro l'Inter, alla ripresa del campionato. L'ultimo suo match il 15 febbraio a Napoli, dentro nella ripresa e già fiaccato dalla pubalgia. (...) Fino a quel momento 7 reti (6 in campionato) e 7 assist in 34 presenze (30 da titolare tra serie A e coppe). L'argentino in campo, ma la rosa dimezzata. Assenti 11 nazionali.

(corsera)