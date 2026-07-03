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Calciomercato Roma, Napoli e River Plate su Garnacho: il Chelsea chiede 40 milioni di sterline

Mercato
di Paolo Rosi
venerdì, 03 luglio 2026 alle 18:39
garnacho
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Si complica la corsa per Alejandro Garnacho, profilo recentemente finito nel mirino della Roma. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il Napoli si è inserito nella corsa al ventunenne argentino con l'obiettivo di rinforzare le proprie corsie esterne offensive.
Il Chelsea sarebbe disposto a valutare la cessione dell'attaccante a fronte di un'offerta di circa 40 milioni di sterline (pari a quasi 47 milioni di euro). La decisione di cedere il calciatore nascerebbe da un clima di crescente insoddisfazione registrato all'interno di Stamford Bridge riguardo alla gestione e al rendimento del giocatore. Oltre al Napoli, anche il River Plate ha avviato il monitoraggio della situazione per sondare la fattibilità dell'operazione. Per la Roma, l'elevata richiesta economica dei Blues e l'inserimento delle concorrenti complicano notevolmente un eventuale avvio di trattative.

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