FOTO - Spunta un berretto della Roma durante la manifestazione della Lazio

🧢 Durante la manifestazione della #Lazio spunta un berretto dell’#AsRoma— laroma24.it (@LAROMA24) July 2, 2026
😅 Il tifoso giallorosso si è affacciato dalla finestra e dopo qualche coro è rientrato in casa pic.twitter.com/Tl8ysUKU45
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Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è intervenuto in diretta su Rai 2 durante la trasmissione TG2 Post. Di seguito le sue dichiarazioni principali rilasciate nel corso dell'intervista. Chi sarà...
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