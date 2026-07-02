FOTO - Spunta un berretto della Roma durante la manifestazione della Lazio

I tifosi della Lazio oggi sono scesi in piazza per manifestare ancora una volta contro la presidenza di Claudio Lotito. A rovinare la "festa" un tifoso della Roma che si è affacciato dal balcone con un berretto della Roma.

A Roma, sponda Lazio, i tifosi stanno vivendo pesanti momenti di frizione con il presidente Claudio Lotito. La volontà dei supporter biancocelesti è quella che si possa arrivare a cedere il club a qualcun altro, visti i recenti risultati deludenti della propria squadra. Oggi, sono addirittura scesi in piazza per manifestare contro Lotito, ma, a disturbare l'evento ci ha pensato un tifoso della Roma che si è affacciato dal balcone di casa con un berretto giallorosso. Dopo aver fatto qualche coro ed essersi preso quale parola dai presenti, è rientrato in casa e ha permesso alla manifestazione di continuare.