Calciomercato Roma, idea Garnacho: chieste informazioni al Chelsea

Esclusiva: #Roma, nelle ultime ore sondaggio con il #Chelsea per #Garnacho. Richiesta di informazioni— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 2, 2026
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è intervenuto in diretta su Rai 2 durante la trasmissione TG2 Post. Di seguito le sue dichiarazioni principali rilasciate nel corso dell'intervista. Chi sarà...
Diego Perotti è tornato a riabbracciare i tifosi della Roma in occasione di un evento promozionale svoltosi presso lo store di Enel Energia in via Merulana. L'ex esterno argentino ha risposto ad alcun...
Buone notizie sul fronte del recupero fisico di Wesley. Il difensore della Roma, che ha dovuto rinunciare alla partecipazione al Mondiale con il Brasile a causa di un infortunio patito in nazionale, h...
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