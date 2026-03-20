Guai alla coscia: Koné si ferma. Ora gli esami, niente Francia

Era stato profetico Gian Piero Gasperini mercoledi scorso, (...) "Quello che sta peggio di tutti è Koné: vedremo cosa fare" aveva sottolineato il tecnico giallorosso. Alla fine il centrocampista ci ha provato, arrendendosi però quasi subito per un problema muscolare alla coscia destra. Un fastidio che gli aveva già fatto saltare la partita con il Como, anche se li sembrava più una scelta precauzionale proprio in vista della gara con il Bologna di ieri sera. Il francese ora salterà le amichevoli contro Brasile e Colombia. (...) Tra oggi e domani poi gli esami strumentali, la speranza è che la sosta rende l'assenza il meno dolorosa possibile.

(gasport)