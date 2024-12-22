ROMA-PARMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano Hummels e Paredes, El Shaarawy in vantaggio su Pellegrini

La Roma vuole chiudere il 2024 allo Stadio Olimpico con una vittoria e alle ore 12:30 giocherà contro il Parma nell'ultima gara casalinga dell'anno e valida per la diciassettesima giornata di Serie A.
Mister Ranieri si affiderà ai titolarissimi: davanti a Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Mancini-Hummels-Ndicka mentre le fasce saranno di Saelemaekers e Angelino. A centrocampo ancora confermata la coppia Koné-Paredes, sulla trequarti agiranno Dybala ed El Shaarawy (in vantaggio su Pellegrini) alle spalle di Dovbyk.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.
CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.
IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.
IL TEMPO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekears, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.
TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekears, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.
IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekears, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.