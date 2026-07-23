Calciomercato Roma: proseguono i contatti con l'agente di Nusa. Primi discorsi anche con il Lipsia

La Roma è chiamata ad accelerare sul mercato. Dopo il mancato arrivo di Summerville, la dirigenza giallorossa è al lavoro per consegnare a Gasperini il tanto richiesto esterno offensivo di piede destro. L'obiettivo principale sembra essere Antonio Nusa. Il talento classe 2005 di proprietà del Lipsia è un profilo sicuramente molto interessante, che sotto la guida di Gasperini potrebbe compiere il definitivo salto di qualità.

L'operazione resta complessa per gli elevati costi e la concorrenza. La Roma, però, come riportato dal giornalista, è dalla giornata di ieri in contatto con l'agente del calciatore e ha avviato i primi discorsi anche con il Lipsia per capire la fattibilità dell'operazione.

(alfredopedulla.com)