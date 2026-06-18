Stadio Roma, parere favorevole del Coni. Braccio di ferro con il Marsiglia per Greenwood. Spunta la pista Fajardo

Giornata importante per quanto concerne il nuovo stadio della Roma. Infatti, è arrivato il parere favorevole della Commissione Impianti Sportivi del Coni. Nessuna osservazione ulteriore da effettuare.
Continua, invece, sul fronte calciomercato la questione legata al grande sogno dell'estate giallorossa: Mason Greenwood. Il club giallorosso avrebbe già trovato l'accordo con il calciatore, ma c'è da aumentare l'offerta economica da presentare al Marsiglia, che chiede 55 milioni di euro compresi di bonus. La Roma può giocare sulla necessità del club francese di fare cassa visto le restrizioni imposte nella giornata di ieri dalla Uefa.
Intanto, dal Portogallo è spuntato un nuovo nome per l'attacco: si tratta del 2007 Leonardo Fajardo, stellina del Porto Under 19 che vorrebbe lasciare il club biancoazzurro in estate.
I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA
STADIO ROMA, ARRIVA IL PRIMO VIA LIBERA: PARERE FAVOREVOLE DEL CONI (COMUNICATO)
CORSPORT - GREENWOOD, BRACCIO DI FERRO. LA ROMA STUDIA UNA NUOVA FORMULA PER ALZARE L'OFFERTA SOPRA I 40 MILIONI
CALCIOMERCATO ROMA, DAL PORTOGALLO: LEO FAJARDO NEL MIRINO DEI GIALLOROSSI
MALEN: "SENZA DISCIPLINA NON SI ARRIVA DA NESSUNA PARTE. ERO SEMPRE CONCENTRATO SUL CALCIO, SOGNAVO IL MONDIALE FIN DA BAMBINO
CALCIOMERCATO ROMA, PARATICI: "DODO? HA AMBIZIONI LEGITTIME, VALUTEREMO IL MEGLIO PER LUI E PER LA FIORENTINA"
INSTAGRAM, WESLEY AL LAVORO DOPO L'INFORTUNIO: "MI STO RIPRENDENDO PER TORNARE PIÙ FORTE DI PRIMA" (FOTO)
STADIO ROMA: CURVA SUD DA 23 MILA POSTI, BOULEVARD VERDE E TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA