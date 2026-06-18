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Stadio Roma, arriva il primo via libera: parere favorevole del CONI

18/06/2026 alle 15:54.
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Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Come riportato dal giornalista Andrea De Angelis, sono arrivati i primi pareri nell’ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, passaggio fondamentale del procedimento autorizzativo.

Ad aprire l’iter è stata la Commissione Impianti Sportivi del CONI, che, nel documento datato 18 giugno 2026, ha confermato l’esito positivo della verifica sulla documentazione progettuale, specificando di non avere ulteriori rilievi di competenza.