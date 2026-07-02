Calciomercato Roma, si lavora per Greenwood: pronta l'offerta ufficiale. Si può chiudere per 45-46 milioni. Da Marsiglia c'è fiducia sulla possibilità di trovare un accordo

La Roma continua a lavorare incessantemente per regalare Mason Greenwood a Gian Piero Gasperini. Come riporta Alfredo Pedullà, l'operazione può chiudersi intorno ai 45-46 milioni compresi i bonus. Sul giocatore resiste anche il Fenerbache, che ha offerto più di tutti sull'ingaggio, ovvero 7 milioni all'anno al giocatore contro i 5 bonus dei giallorossi. Anche l'Atletico Madrid può entrare in corsa ma solo se dovesse partire uno tra Avarez e Sorloth. Il giocatore stesso è in attesa, la sensazione è che serva l'imput definitivo da parte dei Friedkin.

Come scrive il sito dell'emittente radiofonica, i dialoghi tra Roma e Marsiglia sono i più concreti e all’interno del club francese sono fiduciosi sulla possibilità di trovare soluzione per il trasferimento nella Capitale di Greenwood. La Roma, da tempo, ha incassato il gradimento del giocatore e trovato un’intesa di massima, nonostante qualche piccola ritrosia del padre-agente, che vorrebbe una soluzione più vantaggiosa economicamente. Il club giallorosso, adesso, sta mettendo in piedi una proposta ampia, con una serie di variabili, per ottenere il via libera dal Marsiglia.

(romasport.eu)

Come scrive Eleonora Trotta, la Roma sta strutturando la prima offerta ufficiale da presentare al Marsiglia. I giallorossi sono in vantaggio rispetto alla concorrenza, con il Fenerbahceche non arriva alla richiesta del Marsiglia. L’Atletico resta in corsa ma la Roma è avanti.