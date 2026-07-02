Calciomercato Roma, dalla Scozia: aumenta la concorrenza per Engels. Lo vuole il Nottingham Forest

Aumenta la concorrenza per arrivare ad Arne Engels, centrocampista belga in forza al Celtic. Sul classe 2003, infatti, c'è forte anche l'interesse del Nottingham Forest.

La Roma è alla ricerca di un nuovo calciatore a centrocampo, sia per la possibile partenza di Manu Koné e sia a livello numerico. Tra i vari profili valutati, i giallorossi stavano seguendo anche Arne Engels, classe 2003 del Celtic, club affrontato quest'anno in Europa League. Secondo quanto riportato dal sito scozzese 67hailhail, sul belga ci sarebbe anche il Nottingham Forest che è vicino ad ingaggiare Oliver Glasner come nuovo allenatore.

(67hailhail.com)