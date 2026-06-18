Instagram, Wesley al lavoro dopo l'infortunio: "Mi sto riprendendo per tornare più forte di prima" (FOTO)

Wesley non perde tempo. Il laterale brasiliano, che ha dovuto rinunciare al Mondiale con il Brasile a causa di un infortunio muscolare, è già al lavoro per tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista dell'inizio del ritiro a Trigoria fissato per il 13 luglio. Il numero 43 nei giorni scorsi è arrivato a Trigoria per cominciare il recupero personalizzato. Con una storia pubblicata su Instagram, Wesley ha lanciato un messaggio a tutti i tifosi: "Mi sto riprendendo per tornare più forte di prima" ha scritto il difensore giallorosso.