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Calciomercato Roma: oggi primo incontro tra il club e l'agente di Pellegrini

Mercato
di MatteoM
giovedì, 02 luglio 2026 alle 19:34
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Resta un rebus il rinnovo di Lorenzo Pellegrini che da ieri è ufficialmente svincolato. Oggi avverrà però il primo incontro tra la Roma ed il suo agente. 
La nuova Roma con a capo Gasperini e D'Amico riparte dai rinnovi di contratto. Dopo aver quasi ultimato quelli di Zeki Celik e Paulo Dybala, resta quello di Lorenzo Pellegrini, il quale da ieri è ufficialmente svincolato. La volontà del centrocampista è ovviamente quella di rimanere nella Capitale e proprio su consiglio del tecnico, la dirigenza giallorossa proverà a trattenerlo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, è previsto per oggi il primo incontro tra il club e l'agente del giocatore per cercare di arrivare ad un'intesa.

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