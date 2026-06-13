Greenwood apre alla Roma. Dybala: "Futuro? Vediamo che succede". Idea Musah. Mancini: si avvicina il rinnovo

Le parole di Dybala hanno aperto la giornata. E anche il Boca Juniors ha risposto all'argentino: "Lo vogliamo". Alla Roma è stato offerto Pulisic - ma per Gasperini è il terzo nome - e si pensa anche a Musah dell'Atalanta.
Il primo obiettivo di D'Amico sono i rinnovi, oltre che le plusvalenze. Mentre l'agente di Paixao ha spiegato che il suo assistito vuole rimanere al Marsiglia: come sappiamo è stato accostato alla Roma. L'offerta per il rinnovo di Gianluca Mancini è stata rinnovata: è una priorità per D'Amico ed è una specifica richiesta di Gasperini.
I LINK ALLE NEWS PIU' IMPORTANTI DI GIORNATA
LA REPUBBLICA - GREENWOOD APRE ALLA ROMA, SPUNTA PULISIC, ARRIVA D'AMICO
DYBALA: "FUTURO? VEDIAMO COSA SUCCEDE, NON HO DECISO" (VIDEO)
IL MESSAGGERO - IDEA MUSAH PER IL CENTROCAMPO
IL MESSAGGERO - L'AGENDA D'AMICO: RINNOVI E PLUSVALENZE
CORSPORT - LA ROMA DEGLI OLANDESI
AGENTE PAIXAO: "IGOR VUOLE RIMANERE ALL'OM"
CORSPORT - PRIMI COLLOQUI TRA FRIEDKIN E WEST HAM PER SUMMERVILLE
CORSERA - KONE' ASPETTA IL PSG
IL TEMPO - ALCUNE SQUADRE ARABE SI FANNO AVANTI PER SOULE'
L'ATLETICO MADRID VALUTA RUGGERI 20 MILIONI: PRIMA SERVE IL SOSTITUTO
IL BOCA JUNIORS SOGNA DYBALA: "ANCORA NON HA FIRMATO IL RINNOVO"
DYBALA VUOLE RIMANERE, MIGLIORATA L'OFFERTA DI RINNOVO PER MANCINI
LR24