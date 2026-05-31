Ritiro estivo: tappa in Galles per la seconda fase della preparazione. Per il settore giovanile spunta l'idea Giannini

L'inizio della nuova stagione si avvicina e la Roma è molto attiva sul mercato. Gian Piero Gasperini ha chiesto diversi rinforzi nel reparto offensivo, tra cui due esterni: nella lista dei desideri ci sono Mason Greenwood, Crysencio Summerville (duello con il Tottenham) e Kerim Alajbegovic (piace anche al Napoli). Inoltre resta caldo l'asse con l'Inter: ai nerazzurri piacciono Manu Koné ed Evan Ndicka (soprattutto in caso di cessione di Yann Bisseck), mentre ai capitolini Davide Frattesi e Carlos Augusto. A destra, invece, Devyne Rensch potrebbe partire per giocare con maggiore continuità e al suo posto si punta Dodo della Fiorentina (anche il Napoli interessati) oppure potrebbe tornare Davide Zappacosta.
A gestire le operazioni sarà Tony D'Amico, ma al momento il dirigente non è ancora stato nominato ufficialmente come nuovo direttore sportivo della Roma poiché è sotto contratto con la Dea. Sarà lui a definire il rinnovo di Paulo Dybala, il quale sembra sempre più vicino alla permanenza e oggi il club giallorosso ha acceso i tifosi con un indizio sui social.
Intanto la Roma sta programmando anche il ritiro estivo e, dopo il raduno e la prima fase al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, la squadra si recherà in Galles (probabilmente dal 1° all'8 agosto) per svolgere la seconda parte della preparazione.
Infine la società è al lavoro per completare l'organigramma e nelle ultime ore si sta pensando di affidare a Giuseppe Giannini un ruolo nel settore giovanile.
