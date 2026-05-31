Indizio social della Roma: Dybala verso il rinnovo? Il post accende i tifosi

Un semplice dettaglio, ma sufficiente per scatenare l’entusiasmo dei tifosi. Nelle ultime ore la Roma ha pubblicato sui propri canali social una foto che mostra una mano appoggiata su un pallone, senza alcun riferimento esplicito all’identità del protagonista. La mano, però, è stata riconosciuta subito dai supporters giallorossi, e sembrerebbe essere proprio quella di Paulo Dybala. Da settimane il tema del rinnovo dell’argentino è al centro dell’attenzione. I contatti tra il club e l’entourage del numero 21 sono attesi nelle prossime settimane e la volontà comune sembra essere quella di proseguire insieme. Per questo motivo il post pubblicato dalla Roma è stato interpretato da molti tifosi come un possibile indizio in vista di novità sul fronte contrattuale.



