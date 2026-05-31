Calciomercato Roma: il Nottingham Forrest monitora Ziolkowski. Servono 20 milioni di euro

Uno dei nomi in uscita in casa Roma è quello del giovane polacco Ziolkowski. Il difensore, arrivato la scorsa estate dal Legia Varsavia, non ha mai pienamente convinto Gian Piero Gasperini e soprattutto nella seconda parte di stagione il suo minutaggio si è maggiormente ridotto. Il classe 2005 ha diversi estimatori, e come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, soprattutto il Nottingham Forrest lo segue con molto interesse. La Roma lo valuta circa 20 milioni. In caso di cessione a questa cifra, arriverebbe un'ottima plusvalenza per i giallorossi che lo hanno acquistato per 6 milioni di euro.

(gasport)