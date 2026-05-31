Ritiro estivo, la seconda parte della preparazione si svolgerà in Galles

Prende forma il programma estivo della Roma in vista della prossima stagione. Come riferito da Federico Nisii ai microfoni di Manà Manà Sport Roma, il club giallorosso ha definito la sede della seconda parte del ritiro precampionato, che si svolgerà in Galles. Dopo le varie ipotesi circolate nelle ultime settimane, la scelta sarebbe ricaduta su una struttura a circa 20km da Cardiff, utilizzata anche dalla nazionale gallese di rugby, in un centro all’avanguardia che consentirà alla squadra di proseguire la preparazione lontano da Trigoria. Le date non sono ancora ufficiali, ma l’orientamento sarebbe quello di svolgere il ritiro tra l’1 e l’8 agosto. Sul tavolo, inoltre, ci sarebbe anche la possibilità di organizzare un’amichevole contro lo Swansea, squadra gallese che quest'anno si è piazzata all'11' posto in Championship

"Dopo le varie ipotesi circolate nelle ultime settimane sul luogo della seconda parte del ritiro giallorosso, posso dire che, dopo la prima fase che si svolgerà a Trigoria, la Roma sarà in ritiro in Galles dalla fine di luglio fino ai primi giorni di agosto. Era una delle destinazioni che figuravano tra le principali candidate. La squadra si allenerà sul posto e verranno organizzate anche alcune amichevoli in loco prima della sfida già ufficializzata contro il Borussia Dortmund a Ferragosto. Sono previste anche doppie sedute di allenamento. Il ritiro si svolgerà nei pressi di Cardiff, la capitale gallese, presso il centro sportivo della nazionale di rugby".