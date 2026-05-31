Celik, la parola data a Gasp. No anche al Galatasaray

D'Amico ha già chiaro come sarà il suo insediamento a Trigoria, previsto nelle prossime ore (se possibile, appena firmato il contratto, già all'inizio della settimana). Subito i rinnovi dei tre giocatori in scadenza che la Roma ha deciso di confermare dopo la stagione del ritorno in Champions: Dybala, Pellegrini e Celik. [...]

Paulo dovrebbe prendere, bonus compresi, circa due terzi in meno e Lorenzo accettare metà del precedente ingaggio. Zeki, invece, punta a salire quasi del cinquanta per cento. Proprio sul rinnovo di Celik si è discusso a lungo. Ma più fuori Trigoria che dentro. E stato raccontato che la Juve lo avesse messo da febbraio sotto contratto. Conseguenza del no della Roma alla sua richiesta ritenuta spropositata: 4 milioni netti. Quella cifra, però, il suo manager non l'ha mai fatta a Massara. L'obiettivo di Zeki, invece, è di arrivare a 3 milioni netti, bonus inclusi, partendo dai 2 attuali. Il suo vantaggio nella trattativa è doppio. Innanzitutto c'è la spinta di Gasperini che ha chiesto alla proprietà di tenerlo: può giocare sia da esterno basso a destra che da marcatore in difesa e lasciarlo andare via gratis significherebbe poi spendere di più per il nuovo investimento rispetto al rinnovo. In più il turco ha ancora la possibilità di sfruttare il decreto crescita (25% di tassazione sul lordo e non il 43 che diventa con il costo del lavoro più del 50%). Tra domanda e offerta ballano 600 mila euro (lordi). Il Galatasaray ha riprovato a inserirsi, ma Celik ha dato da tempo la parola al suo allenatore. [...]

(corsera)