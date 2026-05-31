Calciomercato Roma, Alajbegovic dà priorità all'Italia: ora la palla passa a D’Amico. Riflessioni in corso anche del Napoli dopo l’addio di Conte

Il futuro di Kerim Alajbegovic è ancora da decifrare, ma l’attaccante esterno del Bayer Leverkusen spinge per il trasferimento in Serie A. Come confermato da Fabrizio Romano, il classe 2007 ha dato una corsia preferenziale all’Italia e la considera la metà preferita per proseguire la sua crescita. Il Napoli ha lavorato per settimane su questo affare, ma ora sono attese delle riunioni con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri per capire se continuare a puntare sull’esterno bosniaco. La Roma prenderà sicuramente un’ala importante e il calciatore piaceva anche al direttore sportivo Frederic Massara, ma ora la palla passa al nuovo ds Tony D’Amico.





