Calciomercato Roma, Greenwood nel mirino: sarebbe uno dei sogni di Gasperini per l’attacco

La Roma continua a pianificare le mosse per il mercato estivo e tra i nomi più graditi dal tecnico c’è anche quello di Mason Greenwood. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale WhatsApp, l’attaccante inglese sarebbe particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini, che lo considererebbe uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo. Al momento non si parla di una trattativa avanzata, ma di una situazione ancora nelle fasi iniziali. L’eventuale operazione dipenderebbe infatti da diversi fattori, tra cui i costi dell’affare, la concorrenza di altri club e le decisioni dell’Olympique Marsiglia, società che detiene il cartellino del giocatore. La linea però è piuttosto chiara: la volontà di intervenire sul mercato per assicurarsi un esterno offensivo di alto livello, capace di alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra.