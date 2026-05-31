Calciomercato Roma: D'Amico si muove per Zappacosta

Manca ancora l'ufficialità, ma Tony D'Amico sta già lavorando insieme alla proprietà giallorossa e a Gian Piero Gasperini per la Roma del futuro. Il diesse in pectore, dovrà accontentare le richieste del tecnico con cui ha già lavorato insieme all'Atalanta. Gasperini vuole rinforzi anche sulle corsie laterali e oltre al nome caldo di Dodò, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, D'Amico avrebbe avviato un primo approccio perlustrativo con Zappacosta. Il laterale in forza all'Atalanta ha già indossato la maglia giallorossa, nella sfortunata stagione 2019-2020 in cui si ruppe il legamento crociato. Negli anni a Bergamo, Zappacosta è stato un fedelissimo di Gasperini, sempre pronto a interpretare il ruolo con le caratteristiche richieste dal tecnico.

(corsport)