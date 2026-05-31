Calciomercato Roma: Rensch potrebbe partire per trovare più spazio

Devyne Rensch è stato senza dubbio decisivo per la qualificazione in Champions League della Roma con lo spezzone di partita giocato a Parma in cui ha prima siglato il momentaneo 2-2 e poi si è procurato il rigore realizzato da Malen che ha portato 3 punti a dir poco fondamentali. Il laterale olandese non ha trovato moltissimo spazio in questa stagione, Gasperini lo ha utilizzato come riserva di Celik e Wesley e ha alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti. Il tecnico vuole alzare il livello generale della rosa e rinforzare anche le corsie laterali, con Dodò che sembra essere il primo obiettivo.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Rensch potrebbe lasciare la Roma in estate per trovare più spazio. L'olandese, in questo modo, potrebbe avere più continuità.

(corsport)