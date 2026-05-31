Calciomercato Roma, asse con l'Inter: possibile inserimento di Frattesi nell'affare Koné. Ai nerazzurri piace Ndicka e ai giallorossi Carlos Augusto

L’Inter ha puntato il centro sportivo di Trigoria col suo cannocchiale. Questione di zoom: Marotta e Ausilio stanno aspettando l’insediamento ufficiale di Tony D’Amico – il nuovo direttore sportivo giallorosso – per cercare di imbastire qualche affare lungo l’A1. Il filo lega diversi nomi: Frattesi, Koné, Ndicka e anche Carlos Augusto. [...]

Davide, ormai in uscita dal pianeta Inter dopo l’ultima annata senza reti e senza assist, può essere la pedina giusta per arriva a Manu Koné, il grande obiettivo dei piani alti nerazzurri per il centrocampo. [...] La valutazione di Frattesi è di circa 25 milioni.[...]

Un altro di cui si parlerà è Evan N’Dicka, convocato dalla Costa d’Avorio del c.t. Emerse Faé per il Mondiale. [...] Il centrale, 26 anni, alla Roma dal 2023, piace parecchio a Cristian Chivu. L’Inter prenderà di sicuro almeno un centrale difensivo – Solet in cima alla lista, poi c’è Muharemovic -, ma se Bisseck dovesse salutare gli investimenti sarebbero due. Il tedesco, valutato almeno 50 milioni, è sul taccuino del Bayern Monaco. Non prenderà parte al Mondiale. La valutazione di Ndicka si aggira intorno ai 30-35.

L’ultimo appunto è su Carlos Augusto. [...] Il brasiliano, jolly multiuso della banda Chivu, piace parecchio alla Roma per la sua duttilità. Non può essere inserito in un eventuale scambio per arrivare a Koné o a Ndicka – motivi di bilancio -, ma resta un profilo seguito. [...]

(gazzetta.it)