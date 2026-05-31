Calciomercato Roma, sfida al Tottenham per Summerville: contatti tra gli Spurs e l’entourage. Il giocatore deciderà il suo futuro dopo il Mondiale

La Roma vuole rivoluzionare il reparto offensivo e Gian Piero Gasperini ha chiesto due esterni d’attacco in vista della prossima stagione. Nel taccuino del club giallorosso c’è anche il nome di Crysencio Summerville del West Ham, retrocesso in Championship dopo il terzultimo posto in classifica in Premier League. Come confermato dal portale olandese, il classe 2001 è in cima alla lista degli obiettivi della Roma e rappresenta per Gasp il rinforzo perfetto per l’attacco. I capitolini sembrano disposti a soddisfare la richiesta economica degli Hammers, ma il calciatore vuole scegliere con calma e aspetterà la conclusione del Mondiale prima di decidere il suo futuro. Sulle tracce di Summerville non c’è solo la società dei Friedkin, bensì anche il Tottenham: gli Spurs avevano già provato ad acquistarlo nella sessione invernale di mercato ma l’affare non andò in porto e ora sembrano intenzionati a riprovarci in estate.

(vi.nl)

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Come aggiunto dall’account X Krrish, arrivano conferme sull’interesse del Tottenham nei confronti di Crysencio Summerville e l’obiettivo è acquistarlo per una cifra intorno ai 30 milioni di sterline dopo la retrocessione del West Ham in Championship. Nelle scorse settimane gli Spurs hanno allacciato i contatti con l’entourage dell’attaccante, ma al momento non c’è alcuna trattativa tra i club. Nei prossimi giorni il Tottenham deciderà se presentare un’offerta o valutare altre opzioni, dato che sul tavolo c’è anche la pista che porta a Savinho del Manchester City.

? | INFO : CRYSENCIO SUMMERVILLE ??



Tottenham Hotspur have Crysencio Summerville as a concrete option on their shortlist to reinforce the winger position! ???⚪️#THFC



Spurs consider Summerville as a great market opportunity for the summer, following West Ham United’s… pic.twitter.com/YiG1FiiQ4M — Krrish (@KrrishFT) May 30, 2026



