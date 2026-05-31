Non oltrepassare la linea bianca: 18 clean sheet per Svilar, superato anche Alisson. Miglior dato da 12 anni

LAROMA24.IT - Sul campionato della Roma c'è impresso a fuoco il nome di Mile Svilar. Premiato come miglior portiere della stagione di Serie A, capace di chiudere la porta per 18 volte in campionato, meno soltanto di Butez e David Raya tra i 5 principali campionati europei. Come a Verona in quel faccia a faccia con Bowie, così più volte durante la stagione Svilar ha chiuso la porta e reso impermeabile la struttura romanista dalle infiltrazioni avversarie.

Con il derby e l'ultima vittoria di Verona sono diventate 18 le gare chiuse senza subire gol, superando così anche il 16 che aveva totalizzato nella passata stagione, la prima vissuta interamente da protagonista con i guanti da titolare. Meglio, naturalmente, anche del periodo Rui Patricio che, nelle tre stagioni, ha toccato i 15 clean sheet (2021/22) come miglior risultato. Prima di lui, tra Mirante e Pau Lopez, il contatore non era mai salito oltre le 6 partite di imbattibilità stagionali del portiere italiano.

L'ultimo scoglio, per Svilar, era rappresentato da una storia sovrapponibile alla sua: quella di Alisson, arrivato a Roma come portiere di prospettiva, per un anno secondo alle spalle di Szczesny prima di guadagnarsi la titolarità e una stagione da assoluto protagonista nel 2017/18 che poi lo porterà al Liverpool. Furono 17, in quell'anno, i clean sheet accumulati dal portiere brasiliano, scavalcato dunque proprio all'ultima giornata da Svilar. Szczesny, invece, nel suo biennio era arrivato al massimo a 14.

È De Sanctis, infatti, il riferimento ancora inarrivabile: nel 2013/14, con Rudi Garcia, il portiere arrivato dal Napoli tenne la porta sigillata per 21 volte in campionato, il dato più alto registrato in questo millennio. Quello di Svilar, dunque, rimane il punteggio più alto degli ultimi 12 anni. Nella prima parte degli anni 2000, invece, Doni e Antonioli hanno raggiunto al massimo 16 e 15 giornate di imbattibilità mentre Pelizzoli, nel 2003/04, arrivò fino a 20.

I RECORD DI CLEAN SHEET NELLA ROMA DAL 2000 AD OGGI:

2025/26 – Svilar (18)

2024/25 - Svilar (16)

2023/24 – Rui Patricio (6), Svilar (5)

2022/23 – Rui Patricio (13)

2021/22 – Rui Patricio (15)

2020/21 – Mirante (5), Pau Lopez (4)

2019/20 – Pau Lopez (5)

2018/19 – Mirante (6)

2017/18 – Alisson (17)

2016/17 – Szczesny (14)

2015/16 – Szczesny (8)

2014/15 – De Sanctis (16)

2013/14 – De Sanctis (21)

2012/13 – Lobont (3), Goicoechea (3)

2011/12 – Stekelenburg (9)

2010/11 – Doni (7)

2009/10 – Julio Sergio (10)

2008/09 – Doni (10)

2007/08 – Doni (16)

2006/07 – Doni (13)

2005/06 – Doni (11)

2004/05 – Curci (3)

2003/04 – Pelizzoli (20)

2002/03 – Pelizzoli (5)

2001/02 – Antonioli (15)

2000/01 – Antonioli (7)