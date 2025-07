La Roma chiude per El Aynaoui: domani le visite mediche, ma resta viva la pista Rios. Stadio: il TAR respinge la richiesta di sospendere l'abbattimento degli alberi

Giornata ricca di notizie in casa Roma. Gian Piero Gasperini è pronto ad accogliere il primo acquisto a centrocampo e si tratta di Neil El Aynaoui: la società giallorossa ha trovato l'accordo con il Lens sulla base di 23 milioni di euro più 2 di bonus e il calciatore è atteso domani in Italia per svolgere le visite mediche. L'arrivo del marocchino non esclude Richard Rios, per il quale il direttore sportivo Frederic Massara continua a lavorare. Proseguono i contatti con il Flamengo per Wesley, mentre per il reparto dei difensori centrali piacciono Daniele Ghilardi dell'Hellas Verona (obiettivo principale) e Aaron Anselmino del Chelsea. Per il futuro, invece, operazione chiusa per Antonio Arena: il classe 2009 sosterrà le visite mediche la prossima settimana.

Novità anche sul fronte stadio: il TAR ha respinto la richiesta dei comitati 'no' stadio di sospendere l'abbattimento degli alberi.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LEGGO - CURA ROMA: CORSE PURE NEI PARCHEGGI PER GASP, METODO ZEMAN

IL MESSAGGERO - PELLEGRINI, VIA ALL’OPERAZIONE RISCATTO. A TRIGORIA CI CREDONO E IL CT LO CHIAMA

FOTO - INSTAGRAM, DEI TIFOSI DELLA ROMA ATTACCANO EL AYNAOUI: “NON VENIRE. SEI IL NUOVO LE FÉE, RIMANI AL LENS. VOGLIAMO RIOS”. IL CENTROCAMPISTA DISATTIVA I COMMENTI

NUOVO STADIO: IL TAR HA RESPINTO LA RICHIESTA DI SOSPENDERE L’ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI. VELOCCIA: “TENTATIVI INFONDATI DI METTERE IN DISCUSSIONE L’OPERATO DI ROMA CAPITALE E AS ROMA”

VIDEO - NUOVE IMMAGINI DELLA MAGLIA AWAY 2025/26: È ARANCIONE CON DETTAGLI NERI. SUL PETTO IL LUPETTO DI GRATTON

CALCIOMERCATO ROMA, OPERAZIONE CHIUSA PER ARENA: SETTIMANA PROSSIMA LE VISITE MEDICHE

CALCIOMERCATO ROMA, CONTATTI CONTINUI CON IL FLAMENGO PER WESLEY. C’È OTTIMISMO PER LA CHIUSURA

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA, SI LAVORA AL COLPO IN DIFESA: I GIALLOROSSI VOGLIONO GHILARDI. OCCHI ANCHE SU ANSELMINO

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA, FATTA PER EL AYNAOUI: AL LENS 25 MILIONI BONUS INCLUSI, DOMANI VISITE MEDICHE. IL SUO ARRIVO NON ESCLUDE RIOS

TRIGORIA: DOMANI ALLENAMENTO IN MATTINATA E TEST CON IL TRASTEVERE NEL POMERIGGIO A PORTE CHIUSE

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA, RESTA VIVA LA PISTA RIOS: OFFERTI 25 MILIONI PIÙ 3 DI BONUS E IL 10% SULLA RIVENDITA. DAL PORTOGALLO: VIDEOCHIAMATA TRA RUI COSTA E IL GIOCATORE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24