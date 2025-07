LIVE - Calciomercato Roma, si lavora al colpo in difesa: i giallorossi vogliono Ghilardi. Occhi anche su Anselmino

Ore frenetiche per quanto riguarda il mercato della Roma. Oltre alla doppia trattativa per il centrocampo, che coinvolge El Aynaoui e Rios, Massara vuole regalare a Gasperini anche un colpo in difesa. Qui i principali aggiornamenti.

LIVE

15:55 - Come scrive Filippo Biafora, il primo nome per la difesa resta quello di Daniele Ghilardi del Verona. La Roma, però, vuole abbassare le pretese del club scaligero.

L'#ASRoma vuole Daniele #Ghilardi per la difesa, ma sta cercando di abbassare le pretese del #Verona@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 18, 2025

15:30 - Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica, grazie al lavoro di Marco Juric, un nome nuovo per la difesa giallorossa è quello di Aaron Anselmino, difensore classe 2005 argentino di proprietà del Chelsea e cresciuto nel Boca Juniors. Il calciatore, però, non possiede il passaporto comunitario.

(Manà Manà Sport)