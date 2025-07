Calciomercato Roma: i giallorossi non arrivano ai 30 milioni per Rios. Avanzata la trattativa per El Aynaoui

Avanzata la trattativa fra Roma e Lens per Neil El Aynaoui. Come riferito da Matteo Moretto sul canale "Fabrizio Romano in italiano", infatti, il centrocampista marocchino è molto vicino ai giallorossi viste le difficoltà per arrivare ai 30 milioni richiesti dal Palmeiras per Rios. Non c'è ancora accordo tra club, ma il Lens si aspetta un rilancio della Roma per il centrocampista marocchino: i giallorossi hanno offerto 23 milioni più 2, contro i 30 inizialmente chiesti dal Lens, e nelle prossime ore è atteso un altro passo verso la chiusura dell'operazione. Nelle prossime ore può essere raggiunto l'accordo.