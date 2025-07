Massara continua a lavorare alla trattativa per portare Richard Rios in giallorosso. Secondo quanto riferito da Il Romanista, i giallorossi avrebbero presentato ieri un'offerta vicina ai 30 milioni, bonus inclusi. Negativa la risposta del Palmeiras, che vuole circa 29 milioni di parte fissa. I giallorossi ritenevano congrua la proposta di ieri e l'intenzione è di non partecipare ad aste.

(ilromanista.eu)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE