Pellegrini, via all’operazione riscatto. A Trigoria ci credono e il CT lo chiama

Lorenzo Pellegrini torna a Trigoria. Dovrà essere l'anno del riscatto, quello in cui riprendersi il posto da titolare nella Roma e in Nazionale. Il CT Rino Gattuso lo ha chiamato nei giorni scorsi per interessarsi del suo recupero. Un segnale di incoraggiamento per un calciatore di grande qualità, ma che negli ultimi mesi ha perso il sorriso. Nei giorni scorsi si è sottoposto a una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso, per questo non ha preso parte ai primi giorni di ritiro. [...] Data la lesione muscolare per la quale si è operato in Finlandia, manca ancora un mese prima di rientrare in gruppo, mentre per settembre è previsto il ritorno in campo. Il percorso sarà svolto con attenzione per evitare recidive: prima fisioterapia ed esercizi per non perdere il tono muscolare, poi allenamenti leggeri in piscina e in palestra, poi tornerà a correre.

A 29 anni ha ancora diverse stagioni davanti a sé, ma per continuare la carriera ad alti livelli deve ritrovare quella stabilità fisica che negli ultimi tempi gli è mancata. Gasperini potrebbe essere l'uomo del rilancio, nei giorni scorsi si sono incontrati e gli ha chiesto di ritrovare la forma fisica. Al resto penserà lui. Insomma, in vista della scadenza del contratto il tecnico potrebbe regalargli un nuovo futuro. Probabilmente lontano da Trigoria, il contratto scadrà a giugno 2026 e per adesso la proprietà non ha dato mandato a Massara di intavolare una trattativa per il rinnovo. Questo non significa che non ci siano possibilità di un prolungamento, perché con l'attuale direttore sportivo i rapporti sono molto buoni.

Massara è il ds che nel 2017 lo ha riportato a Roma prelevandolo dal Sassuolo. Dunque, se Lorenzo dovesse riuscire a rimettersi in carreggiata superando l'infortunio in tempi ragionevoli e imporsi durante la prossima stagione, avrà delle chance di giocare altri anni nella Capitale. Uno stimolo in più per il centrocampista che deve definitivamente uscire dell'impasse nel quale è rimasto imprigionato negli ultimi tempi. [...]

