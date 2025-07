Calciomercato Roma, operazione chiusa per Arena: settimana prossima previste le visite mediche

Oltre alle manovre per il centrocampo, la Roma lavora anche in prospettiva. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, è di fatto conclusa l'operazione con il Pescara per portare in giallorosso il giovane talento Antonio Arena. Ad inizio settimana prossima previste le visite mediche del classe 2009.

??? AS Roma are planning for 16 year old talent Antonio Arena to undergo medical tests early next week.

Deal done with Pescara, waiting on formal steps to follow soon. ?? pic.twitter.com/FwFrXo7Ao1

