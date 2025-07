BIAFORA: "La Roma porta avanti anche la trattativa per Rios, ma non significa chiudere" - VIVIANO: "Ferguson ha talento e garra"

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, con diversi nomi che animano il dibattito a centrocampo. Filippo Biafora conferma che la società è attiva su più fronti: "Continuano ad esserci contatti per Rios. Tentare di portare avanti anche questa trattativa non significa chudere per il giocatore, ma la Roma va avanti". Intanto, un altro obiettivo, Evan Ferguson, riceve l'approvazione di Emiliano Viviano: "È un giocatore che mi piace, con talento e grande 'garra'".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Per me El Aynaoui si integra meglio con Koné rispetto a Rios. Non vi aspettate comunque di vedere Ederson nel caso in cui dovesse arrivare Rios. Ferguson è giovane che ha fatto male ma ha grandi margini. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

In questo weekend qualcosa succederà. La notizia su El Aynaoui sembra quasi per il Palmeiras. Anche Massara percepisce l'esigenza di chiudere un acquisto (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Continuano ad esserci contatti per Rios. Tentare di portare avanti anche questa trattativa non significa chudere per il giocatore, ma la Roma va avanti. El Aynaoui potrebbe essere impiegato alla Pasalic, dietro la punta (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Ferguson è un buon giocatore. Non so cosa andrà a fare, se sarà un'alternativa a Dovbyk, ma è un giocatore che mi piace, con talento e grande 'garra' (EMILIANO VIVIANO, Radio Radio, 104.5)

Dovbyk? Secondo me lui ha benedetto l'arrivo di Gasperini, che nella sua carriera è sempre stato una fortuna per gli attaccanti, è sempre riuscito a ottenere un notevolissimo numero di gol. Il problema è vedere come si costruisce il resto della squadra, sul numero di gol c'è da essere ottimisti (FRANCO ORDINE, Radio Radio, 104.5)