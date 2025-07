FOTO - Instagram, dei tifosi della Roma attaccano El Aynaoui: "Non venire. Sei il nuovo Le Fée, rimani al Lens, vogliamo Rios"

Tanti di insulti, inviti a non venire nella Capitale e attacchi social per Neil El Aynaoui. Negli ultimi giorni alcuni tifosi della Roma hanno preso di mira il centrocampista marocchino del Lens, obiettivo dei giallorossi per rinforzare la mediana e alternativa a Richard Rios. Tanti i commenti negativi, a foto fissate e a foto dei giorni scorsi (quella di 3 giorni fa ha i commenti chiusi): "Vogliamo Rios", "Non venire", "Resta dove stai, alla Roma non ti vogliamo", "Hai anche lo stesso numero di Le Fée", "Top 5 pippa dopo Le Fée" e tanti altri messaggi.