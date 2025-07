Trigoria: domani allenamento in mattinata e test con il Trastevere nel pomeriggio a porte chiuse

Prosegue la preparazione della Roma in vista della nuova stagione. Per la giornata di domani, è in programma una seduta di allenamento al centro sportivo "Fulvio Bernardini" nella mattinata.

Nel pomeriggio, alle ore 18, la squadra di Gasperini sosterrà il primo test amichevole del suo precampionato. I giallorossi affronteranno il Trastevere Calcio in una partita che si disputerà a porte chiuse.