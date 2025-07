Cura Roma: corse pure nei parcheggi per Gasp, metodo Zeman

LEGGO (F. BALZANI) - Si suda, parecchio. Mentre il mercato aspetta ancora le fumate bianche decisive per Rios, Wesley e Ferguson a Trigoria la squadra sta provando sulla propria pelle la cura Gasp. Il tecnico ha imposto subito doppie sedute (con qualche eccezione come ieri) e stabilito un lavoro di fondo che da queste parti non si vedeva dai tempi di Zeman. "Ma dove stanno correndo?". La domanda è venuta spontanea sui social quando Dybala e compagni sono stati immortalati sudatissimi non sul campo verde da gioco ma nelle aree di parcheggio, sul viale che collega le diverse strutture e nelle aree pedonali. Praticamente tutto il perimetro di Trigoria.

"Dobbiamo abituarci il più velocemente possibile - ha ammesso Pisilli - Adesso è faticoso, ma raccoglieremo i frutti dopo". La giornata tipo inizia in palestra e successivamente ci si sposta in campo con tantissimo lavoro sulla parte atletica. Alle 16 nuovo appuntamento in palestra e piscina visto il gran caldo e infine, alle 18 tutti in campo per le partitelle finali. Una doppia seduta che sembra tripla e un regime di alimentazione ferreo che sta già dando i primi risultati. Gli allenamenti sono blindati, non solo ai media ma anche al personale interno. Un altro segnale chiaro da parte di Gasp. Che ora si aspetta facce nuove.

La Roma è in attesa di una risposta dal Palmeiras per Rios dopo il rilancio da 30 milioni (bonus inclusi) che potrebbe essere arrivata nella notte visto il fuso orario col Brasile. Ai dettagli l'affare Ferguson per il quale sono state già programmate le visite mediche nel week end, ma col Brighton si è tornati a parlare anche di O'Riley (ma solo in prestito con diritto di riscatto) mentre Wesley (sondato anche dal Milan) è in attesa del rilancio finale. Gollini, infine, è passato in prestito secco alla Cremonese. Al suo posto si valutano Perin e Falcone.