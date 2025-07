Prosegue il pressing della Roma per Wesley Franca, primo nome di Gasperini per la corsia esterna. Come scrive Alfredo Pedullà, infatti, il club giallorosso, nella giornata di ieri, ha migliorato l'offerta al Flamengo per il terzino brasiliano. Previsti nelle prossime ore ulteriori contatti.

#Wesley aspetta sempre la #Roma. L’offerta è stata migliorata ieri e ci saranno nuovi dialoghi https://t.co/34KMTteYuF — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 18, 2025