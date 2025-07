Casting attacco: si complica Echeverri, spunta Guiu. Leeds e Villarreal in pressing su Dovbyk

All'indomani dell'amichevole al Tre Fontane contro il Cannes (appuntamento alle ore 18), la Roma continua a lavorare sia in campo sia sul mercato. Gian Piero Gasperini attende rinforzi soprattutto nel reparto offensivo e il nome più caldo è Claudio Echeverri: il classe 2006 lascerà il Manchester City in prestito e Frederic Massara ci sta provando, ma dall'Inghilterra scartano la soluzione giallorossa. Nella lista dei desideri del direttore sportivo c'è anche Marc Guiu del Chelsea, ma al momento il Sunderland è in vantaggio. Inoltre la Roma è a caccia di un centrocampista e il nuovo profilo è quello di Juan Ignacio Nardoni, mediano classe 2002 del Racing.

In uscita, invece, resta da monitorare la situazione di Artem Dovbyk: il centravanti ucraino interessa al Leeds e al Villarreal, ma non è ancora arrivata una proposta ufficiale. Vicino all'addio Ola Solbakken, il quale è a un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Nordsjaelland.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - ROMA SU ECHEVERRI MA IL CITY LO CEDE SOLTANTO IN PRESTITO

IL ROMANISTA - UNA JOYA SOLO A METÀ

CORSPORT - FABIO SILVA TENTA LA ROMA. UN ARCIERE PER GASP

CALCIOMERCATO ROMA: SOLBAKKEN VICINO ALLA CESSIONE AL NORDSJAELLAND. PREVISTI NUOVI CONTATTI

CALCIOMERCATO ROMA, NUOVO NOME PER IL CENTROCAMPO: OCCHI SU NARDONI DEL RACING

ROMA-CANNES: DYBALA TORNERÀ AL CENTRO DELL’ATTACCO

CALCIOMERCATO ROMA: IL LEEDS SPINGE PER DOVBYK, MA ANCORA NESSUNA OFFERTA UFFICIALE. ANCHE IL VILLARREAL INTERESSATO

CALCIOMERCATO ROMA, DALL’INGHILTERRA: ECHEVERRI LASCERÀ IL CITY IN PRESTITO. MA NON È PREVISTA L’IPOTESI GIALLOROSSA

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: PIACE GUIU DEL CHELSEA. SUNDERLAND IN VANTAGGIO

CALCIOMERCATO ROMA, IL PADRE DI GLOUKH: "L'AJAX ERA IL SUO SOGNO, MA I GIALLOROSSI AVEVANO OFFERTO PIÙ DEL DOPPIO DEI LANCIERI"

SERIE A 2024/25, CLASSIFICA DIRITTI TV: ROMA QUINTA CON 61.2 MILIONI INCASSATI

LR24