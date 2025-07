Roma su Echeverri ma il City lo cede soltanto in prestito

[...] Claudio Echeverri - per gli argentini el Diablito - è un obiettivo concreto per l'attacco giallorosso. Il trequartista del Manchester City piace al tecnico Gian Piero Gasperini e al direttore sportivo Frederic Massara, che sta provando a convincere il club inglese. La strada è quella del prestito: il City non vuole lasciarlo partire in via definitiva. [...] Il City non vuole rimpiangerlo come sta facendo con Palmer, l'inglese ceduto al Chelsea per 47 milioni di euro che oggi ne vale oltre 120. Dal canto suo Echeverri, ancora giovanissimo (19 anni) e con tanta voglia di trovare spazio, ha dato il suo via libera. Gasperini troverebbe così un jolly importante per la sua trequarti, potendolo schierare a fianco di Soulé o Dybala e dietro alla punta centrale. Del resto, le caratteristiche del giocatore sono quelle richieste dal tecnico: velocità, tanto dribbling e un'ottima qualità nel fraseggio. [...] L'unica incognita sarebbe il rendimento. Gasperini ha bisogno subito di tanti gol e assist, quelli che negli ultimi anni Lookman gli aveva garantito a Bergamo.[...] L'ultimo tassello per l'attacco di Gasperini, che davanti ritrova Dovbyk, tornato in gruppo dopo lo stop. Oltre a Echeverri, restano vive le piste Fábio Silva (Wolverhampton) e Antonio Nusa (Lipsia), più complicato. [...]

(la Repubblica)