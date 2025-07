Serie A 2024/25, classifica diritti tv: Roma quinta con 61.2 milioni incassati

[...] È una classifica ribaltata, rispetto al responso del campo, quella che emerge dalla ripartizione ufficiale dei diritti tv della Serie A 2024-25. [...] Nell’ultimo anno il totale delle risorse nette distribuibili ai 20 club è stato di 898 milioni, contro i 1072 della stagione precedente. [...] La torta viene divisa così: 50% in parti uguali; 28% in funzione dei risultati sportivi, di cui il 14% in base alla classifica (11,2%) e ai punti (2,8%) dell’ultimo campionato, il 9,33% in base ai risultati degli ultimi 5 campionati e il restante 4,67% secondo i risultati storici a partire dalla stagione 1946-47; 22% in proporzione al cosiddetto “radicamento sociale”, rappresentato per il 12,54% dagli spettatori paganti dal vivo certificati Siae, per l’8,36% dall’audience media delle dirette tv e per l’1,1% dal minutaggio dei giovani.

L’Inter si conferma il club col bottino maggiore, nonostante lo scudetto lo abbia vinto il Napoli. I nerazzurri incassano 81,9 milioni, i campioni d’Italia si devono accontentare di 67,8 milioni. [...] Il club di De Laurentiis è allineato a Juventus e Milan, rispettivamente a 67,7 e 67,3 milioni, anch’esse in perdita di una ventina di milioni rispetto a un anno fa per effetto dei minori introiti complessivi e della differente gestione dell'archivio. Seguono la Roma (61,2), la Lazio (55,6), l’Atalanta (53,7) e la Fiorentina (52,1). [...]

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE