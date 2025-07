Una buona notizia in casa Roma in vista del test amichevole di domani contro il Cannes, altro club di proprietà dei Friedkin. Dopo aver saltato la scorsa partita contro il Kaiserslautern per gestire i carichi post infortunio, la Joya Paulo Dybala (come scrive il quotidiano sportivo) tornerà regolarmente al centro dell'attacco giallorosso. Un segnale positivo che conferma la piena volontà del giocatore di essere subito a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini.

(corrieredellosport.it)

